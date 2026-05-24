Abordagem a motociclista revela ponto de tráfico e PM apreende maconha e cocaína no lixo de banheiro em Vilhena

Um jovem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde de sábado, 23 de maio, sob a suspeita de tráfico de entorpecentes em Vilhena.

A prisão ocorreu após uma abordagem de trânsito que culminou na descoberta de diversas porções de drogas, materiais para embalagem e até uma máquina de cartão de crédito em sua residência.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava diligências com base em informações do setor de inteligência sobre o comércio de drogas na cidade, quando avistou o suspeito conduzindo uma motocicleta Honda Pop 100.

Ao ser abordado, ele não apresentou nenhum documento de identificação e confessou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

INCONSISTÊNCIAS E PORÇÃO NA JAQUETA

Durante a entrevista policial, o motociclista entrou em contradições. Primeiro, afirmou que morava no bairro COHAB, mas logo mudou a versão, dizendo residir a poucos metros dali com um “irmão de consideração”. Ele alegou ainda que tinha vindo de outra cidade e que estava apenas “soltando pipa” nas proximidades do antigo museu de Vilhena.

A desculpa não convenceu os militares. Em busca pessoal, a equipe localizou uma porção de maconha no bolso da jaqueta do abordado. Ao ser questionado, o rapaz admitiu a propriedade do entorpecente, revelou que possuía mais drogas em sua residência e confessou espontaneamente que comercializava as substâncias.

DROGAS NO LIXO E NA CÔMODA

A guarnição deslocou-se até o imóvel indicado, situado a cerca de 50 metros do local da abordagem. No interior da residência, os policiais realizaram buscas minuciosas e encontraram: uma porção de maconha escondida dentro da gaveta de uma cômoda de madeira, outra porção de maconha descartada no interior do lixo do banheiro, embalagens plásticas utilizadas para o fracionamento e a comercialização da droga, dispostas em cima da cômoda, uma porção de cerca de três gramas de cocaína embalada em um pacote de supermercado, também no banheiro.

Além disso, o próprio abordado indicou que, em cima de sua cama, enrolada em uma coberta, havia uma pequena bolsa preta. Dentro dela, os policiais apreenderam 12 invólucros plásticos contendo cocaína embalada individualmente e pronta para o comércio.

No total, a pesagem preliminar contabilizou aproximadamente 40 gramas de maconha e 10 gramas de cocaína. No local, a PM também apreendeu quatro aparelhos celulares e uma máquina de cartão de crédito e débito, frequentemente utilizada por traficantes para facilitar transações financeiras na venda de ilícitos.

PRISÃO E APREENSÃO DO VEÍCULO

Diante das evidências e da confissão, o homem recebeu voz de prisão. Ele assumiu integralmente a propriedade de todo o material e isentou o seu “irmão de consideração”, alegando que o outro morador era apenas usuário.

Como a viatura policial não dispunha de compartimento de carceragem (camburão), o homem foi algemado para evitar risco de fuga e garantir a segurança da equipe.

A motocicleta Honda Pop 100 apresentava desgaste excessivo em um dos pneus (em condições inadequadas de uso) e, somado ao fato de o condutor não ser habilitado, foi removida pelo guincho ao pátio da Ciretran local.

O suspeito e todos os materiais apreendidos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a lavratura do auto de prisão em flagrante.