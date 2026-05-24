Criminosos invadem propriedade rural, arrombam casa e furtam rifle, motosserra e combustíveis em Vilhena

Uma propriedade rural foi alvo de uma ação criminosa na noite deste sábado, 23 de maio.

Ladrões aproveitaram a ausência dos moradores para arrombar a residência principal e galpões do sítio, de onde levaram uma arma de fogo, ferramentas de trabalho e combustíveis.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local.

Em contato com a vítima, identificada pelas iniciais W. C., ele relatou que se ausentou do sítio por volta das 18h para participar de um culto religioso. Ao retornar, por volta das 21h, deparou-se com os sinais de invasão.

INVASÃO MINUCIOSA

Para adentrar na casa, o criminoso ou grupo de criminosos rompeu o cadeado da porta dos fundos. No interior do imóvel, diversos cômodos e compartimentos foram completamente revirados.

Os invasores chegaram inclusive a remover a tampa de acesso ao forro do teto, demonstrando que realizaram uma busca minuciosa por objetos de valor de forma premeditada.

Do interior da residência, foram subtraídos um aparelho smartphone e um rifle calibre .22, da marca CBC, modelo 7022.

FURTO ESTENDIDO AOS GALPÕES

A ação dos criminosos não ficou restrita à casa principal. Ao vistoriar o restante da propriedade, o produtor rural constatou que duas motosserras haviam sido furtadas de uma edificação anexa, utilizada para o abrigo e manejo de animais.

Além disso, os ladrões invadiram uma segunda casa existente no mesmo terreno, de onde subtraíram dois galões de 20 litros cheios de gasolina.

A vítima informou aos policiais que não possuía suspeitas sobre a autoria do crime, tampouco soube apontar características de pessoas ou veículos estranhos que pudessem ter transitado pela localidade nas últimas horas.

Os militares realizaram diligências e patrulhamento tático pelas estradas rurais adjacentes e imediações, porém, até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito foi localizado e os materiais continuam desaparecidos.

O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável por investigar o furto.