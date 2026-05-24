É HOJE: ExpoVilhena terá missa com Frei Darlan e show de “Vozes ao Alto” no encerramento da feira neste domingo

A organização da ExpoVilhena informou uma programação especial para o encerramento da feira agropecuária, hoje, domingo, 24 de maio, no Parque de Exposições Ilário Bodanese, em Vilhena.

A noite contará com celebração de missa conduzida pelo Frei Darlan, de Vilhena, seguida de apresentação do Ministério “Vozes ao Alto”, grupo católico que promete emocionar o público presente.

De acordo com a programação oficial, a celebração começa a partir das 18h e deve reunir centenas de fiéis no último dia da ExpoVilhena, que iniciou na quinta-feira, 21de maio.

Além do clima de fé e espiritualidade, a presença do Ministério “Vozes ao Alto” tem chamado atenção do público. Segundo informações divulgadas nos bastidores do evento e em publicações relacionadas à música católica, integrantes do grupo possuem forte ligação com o cenário nacional da Renovação Carismática Católica e músicos desse segmento já atuaram em projetos e apresentações ao lado do padre Marcelo Rossi.

A apresentação deve trazer músicas conhecidas do público católico e momentos de oração durante o encerramento da feira, que também terá rodeio, praça de alimentação, parque de diversões, exposição agropecuária e grandes shows nacionais ao longo da programação.

A ExpoVilhena é realizada pela Ditado Produções, com apoio da Prefeitura de Vilhena e parceiros. A entrada para a pista é gratuita, mediante a doação voluntária de um quilo de alimento não perecível.