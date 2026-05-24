Homem esfaqueia ex-mulher, tenta culpar “invasor” e foge com o filho do casal em Chupinguaia

Uma mulher identificada pelas iniciais M., foi vítima de tentativa de feminicídio na manhã deste domingo, 24 de maio, no município de Chupinguaia.

O suspeito do crime é o seu ex-marido, R. R. S., que desferiu cinco golpes de canivete contra a vítima e fugiu levando o filho do casal.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de esfaqueamento na Rua 27.

Ao chegarem ao endereço, os militares constataram que a residência estava vazia, mas conseguiram localizar uma testemunha e vizinho do imóvel.

FALSO PEDIDO DE SOCORRO

O vizinho relatou que estava tomando café da manhã quando ouviu o ex-marido da vítima saindo da casa dos fundos gritando por socorro. Para tentar despistar a autoria do crime, o agressor alegou falsamente que a ex-mulher havia sido esfaqueada por um terceiro indivíduo que supostamente teria pulado o muro do quintal.

Ao ir até a residência para ajudar, a testemunha encontrou a vítima ensanguentada e gravemente ferida. O vizinho prestou socorro imediato à mulher em seu carro particular, levando-a ao Hospital Municipal.

O ex-marido recusou-se a acompanhar o socorro, alegando que ficaria cuidando do filho. Durante o trajeto até a unidade médica, a vítima conseguiu revelar ao motorista que o verdadeiro autor do ataque era o próprio ex-marido.

VÍTIMA RELATA DINÂMICA DO ATAQUE

No hospital, a guarnição conversou com a equipe médica plantonista, que informou que a paciente apresentava cerca de cinco perfurações por arma branca, sendo duas no pescoço, duas no ombro esquerdo e uma no ombro direito.

Apesar da quantidade de golpes, as lesões não atingiram órgãos vitais. Ela passou por procedimentos de sutura e permaneceu sob observação, fora de perigo.

Aos policiais, a vítima relatou que o ex-marido apareceu em sua casa sem aviso prévio sob a justificativa de visitar o filho. Ao ser advertido de que deveria avisar com antecedência, conforme um acordo prévio entre os dois, o homem reagiu de forma agressiva, afirmando que veria a criança “de qualquer jeito”.

A mulher ordenou que ele saísse do imóvel e avisou que ligaria para o número 190. O agressor então desafiou: “pode chamar a polícia, que eu não tenho medo de ninguém”.

No momento em que ela pegou o aparelho celular para pedir socorro, o homem puxou um canivete e passou a desferir os golpes pelas costas da vítima, que caiu ao solo.

FUGA E ROUPAS SUJAS DE SANGUE

Após o crime, o suspeito pegou o filho do casal e foi até uma chácara na Linha Kapa 53, na zona rural de Chupinguaia, onde reside a sua madrasta.

A mulher informou aos policiais que o enteado chegou ao local com as roupas visivelmente sujas de sangue. Ele apenas entregou o menino à madrasta dizendo “cuide da criança” e, ao ser questionado sobre o que havia acontecido, preferiu o silêncio, fugindo logo em seguida para rumo ignorado.

A Polícia Militar acionou a Polícia Técnico-Científica (POLITEC) para realizar a perícia criminal na residência onde ocorreu o atentado.

As guarnições realizaram buscas pela região, mas o suspeito não foi localizado. O caso de tentativa de feminicídio segue sob investigação da Polícia Civil.