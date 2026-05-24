Motorista derruba poste com picape, deixa fiação de alta tensão na pista e foge do local em Vilhena

Um acidente de trânsito na madrugada deste domingo, 24 de maio, mobilizou equipes da Polícia Militar e técnicos da concessionária de energia Energisa na Rua 7501, em Vilhena.

Um automóvel colidiu violentamente contra um poste da rede elétrica, causando a queda da estrutura.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para comparecer ao endereço e, ao chegar ao local, deparou-se com uma picape Fiat Strada Working, de cor cinza, cravada contra o poste.

Com a força do impacto frontal, a estrutura de concreto quebrou e desabou, lançando cabos e fios de alta tensão energizados diretamente sobre a via pública.

A queda da fiação gerou um cenário de elevado risco de eletrocussão para moradores da localidade, pedestres e demais condutores, além de interromper o fornecimento de energia elétrica na região.

CONDUTOR FUGIU

Quando os policiais militares chegaram para registrar a ocorrência, uma equipe técnica da Energisa já estava na área realizando os procedimentos de isolamento perimetral e corte da corrente elétrica para eliminar o perigo iminente.

O acionamento da PM foi feito por um dos técnicos da concessionária, identificado pelas iniciais E. C. S., que solicitou apoio para garantir a segurança dos trabalhos de reparo.

Durante a coleta de dados, os policiais constataram que o condutor do veículo não se encontrava na cena do acidente. Há fortes indícios de que ele tenha se evadido logo após a batida para evitar a identificação imediata e a responsabilização pelas medidas administrativas e legais.

PROVIDÊNCIAS

A picape Fiat Strada sofreu danos materiais significativos em toda a sua parte frontal. Ao consultarem os caracteres de identificação e a placa do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), os militares verificaram que o utilitário está registrado em nome de R. L. F.

Como não havia guincho disponível no momento do atendimento para fazer o recolhimento imediato, o automóvel permaneceu imobilizado no local do acidente.

O caso foi formalizado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para que as autoridades competentes apurem as circunstâncias do ocorrido e localizem o motorista responsável pelos danos ao patrimônio público.