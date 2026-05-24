Mulher é perseguida por adolescentes e sofre ameaça de estupro em Pimenteiras

Uma mulher viveu momentos de pânico e intenso temor no sábado, 23 de maio, ao ser alvo de graves ameaças e injúrias praticadas por três adolescentes.

O crime de violência psicológica ocorreu nas proximidades da Avenida Brasil, no perímetro urbano de Pimenteiras do Oeste.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. No local, em contato com a vítima, ela relatou que transitava a pé pela referida via pública quando foi surpreendida pelo trio de menores de idade, até o momento não identificados.

PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA VERBAL

De acordo com o relato da vítima, os adolescentes se aproximaram de forma intimidatória e passaram a proferir diversas ofensas verbais de cunho vexatório. Não bastassem os insultos, os infratores passaram a fazer ameaças explícitas de violência sexual, afirmando reiteradamente que “iriam estuprá-la”.

Agressiva e contínua, a ação dos adolescentes acompanhou todo o trajeto da caminhada da mulher. Assustada e temendo por sua integridade física, ela apressou os passos e conseguiu chegar até a segurança de sua residência. Somente após a vítima entrar no imóvel é que os agressores cessaram as intimidações e fugiram, tomando rumo ignorado.

BUSCAS NA REGIÃO

Questionada pelos policiais militares sobre as características físicas, vestimentas ou possíveis nomes dos autores, a mulher informou que não conhecia os envolvidos e, devido ao estado de choque e abalo emocional em que se encontrava, não soube fornecer dados detalhados que possibilitassem a identificação imediata dos infratores.

Diante da gravidade dos fatos narrados, a guarnição da Polícia Militar realizou diligências e patrulhamento tático pelas imediações da Avenida Brasil e bairros adjacentes na tentativa de localizar os suspeitos, porém, nenhum indivíduo com as características descritas foi encontrado até o momento.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para que sejam tomadas as providências de investigação cabíveis.