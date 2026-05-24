VÍDEO: acidente entre carro e carretas deixa uma pessoa morta na BR-364 próximo a Vilhena

Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro Kia Cerato com placa de Manaus, e duas carretas foi registrado na manhã deste domingo, 24 de maio, no KM 36 da BR-364, no sentido Porto Velho, em um trecho próximo ao município de Vilhena.

A colisão resultou na morte instantânea de uma pessoa.

Conforme as primeiras informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do veículo de passeio trafegava pela rodovia federal quando teria tentado realizar uma manobra de ultrapassagem.

A ação foi malsucedida e o automóvel acabou colidindo violentamente contra duas carretas boiadeiras.

Com a força do impacto, o carro de passeio ficou completamente destruído. O motorista do automóvel, que até o fechamento desta edição ainda não havia sido identificado oficialmente, sofreu ferimentos gravíssimos e morreu no local, antes mesmo da chegada das equipes de socorro médico.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada imediatamente para isolar o perímetro do sinistro, controlar o fluxo de veículos na região, que apresentou lentidão devido aos destroços na pista, e registrar a ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal.

A Polícia Técnico-Científica (POLITEC) também foi mobilizada para realizar os trabalhos periciais na cena do acidente com o objetivo de determinar as causas exatas da colisão.

Após a conclusão dos procedimentos de praxe, o corpo da vítima será liberado para que a equipe da Funerária Dom Bosco realize a remoção e os procedimentos de identificação legal.