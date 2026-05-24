VÍDEOS: identificado idoso de 71 anos que morreu em grave acidente na BR-364 próximo a Vilhena

Foi identificado oficialmente o motorista do veículo de passeio que perdeu a vida em um trágico acidente de trânsito na manhã deste domingo, 24 de maio, no KM 36 da BR-364, em um trecho próximo ao município de Vilhena, no sentido Porto Velho. A vítima é o idoso Dimarcy Ferreira de Souza, de 71 anos.

Conforme os dados apurados pela reportagem do Extra de Rondônia, Dimarcy conduzia um automóvel Kia Cerato quando se envolveu em uma violenta colisão com duas carretas boiadeiras.

A primeira vista, uma tentativa de ultrapassagem malsucedida por parte do carro de passeio teria sido a causa do sinistro. O impacto foi tão violento que destruiu o Kia Cerato e causou a morte instantânea do idoso no local do acidente.

Até o fechamento desta matéria, as autoridades ainda não haviam confirmado o endereço atual de domicílio de Dimarcy. No entanto, a checagem dos documentos revelou que ele era natural da cidade de Iporá, no estado de Goiás, e que sua Cédula de Identidade (RG) havia sido emitida no município de Cacoal no ano de 2011.

Após a conclusão dos trabalhos periciais na rodovia federal, o corpo foi removido pela funerária Dom Bosco para exames de necropsia e posterior liberação para os procedimentos fúnebres dos familiares.

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