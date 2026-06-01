Homem é levado à delegacia após invadir residência e ameaçar vizinha em Chupinguaia

Um homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena na manhã de sábado 31 de maio, após invadir uma residência sem autorização e intimidar uma moradora no município de Chupinguaia.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada pela vítima, que relatou que o vizinho entrou em sua casa e passou a proferir palavras ofensivas, causando medo e sensação de ameaça.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram os envolvidos e confirmaram os fatos narrados pela moradora. Durante a abordagem, os militares constataram que o suspeito apresentava sinais aparentes de embriaguez, como fala arrastada e comportamento compatível com a ingestão de bebida alcoólica.

A vítima informou que se sentiu intimidada pela conduta do homem e solicitou providências das autoridades. Diante da situação, a guarnição registrou a ocorrência e encaminhou as partes à unidade policial para os procedimentos cabíveis.

Segundo a Polícia Militar, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da vítima, dos policiais e de terceiros. A moradora não acompanhou a ocorrência até a delegacia porque precisava permanecer com o neto de um ano de idade.

Ainda conforme o registro policial, foi oferecida a possibilidade de lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) às partes envolvidas. No entanto, o suspeito se recusou a assinar qualquer documentação apresentada pelos policiais no local.