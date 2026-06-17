Eliezer Paraíso destaca ações em 1 ano e 6 meses de mandato e garante “explosão” de obras em Chupinguaia

Considerado um dos nomes mais atuantes entre os vice-prefeitos do Cone Sul, Eliezer Rosa do Paraíso tem se destacado pela simplicidade e agilidade na busca de investimentos para o município.

Nesta terça-feira (17), representando o Executivo Municipal, ele acompanhou o anúncio de novos benefícios feito pela deputada estadual Rosangela Donadon na escola municipal Cleberson Dias Meireles Germini, localizada no distrito de Novo Plano.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, que cobriu o evento, Eliezer fez um balanço do seu curto período de mandato — de apenas um ano e seis meses —, classificando-o como um ciclo de grandes conquistas.

“Foi um período muito proveitoso. Tivemos avanços importantes nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e agricultura familiar, entre outras. Há várias obras prestes a começar, incluindo frentes de recapeamento asfáltico e novas construções. Na agricultura familiar, por exemplo, lançamos mais de 10 programas. Já na Saúde, conseguimos trazer médicos especialistas, como ortopedistas e pediatras. Fizemos muito em pouco tempo”, resumiu o vice-prefeito.

Ao falar especificamente sobre Novo Plano, Eliezer — que também comanda a Secretaria Municipal de Agricultura — destacou as ações direcionadas ao distrito:

“Vamos executar mais de um quilômetro de recapeamento asfáltico. Além disso, retomamos a obra da quadra poliesportiva, que estava paralisada há muito tempo, onde agora serão construídas arquibancadas. O distrito também receberá tubos ármicos, terá suas estradas 100% recuperadas e contará com o fortalecimento de escolas e associações locais.”

Ao encerrar a entrevista, Eliezer enalteceu o esforço conjunto com o prefeito Wesley Araújo na captação de recursos e garantiu: “Nos próximos anos, Chupinguaia será testemunha de uma verdadeira explosão de obras”.