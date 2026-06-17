PM apreende arma com registro de extravio e drogas durante ação em Vilhena

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas, uma arma de fogo com registro de extravio e munições, em Vilhena.

Dois homens foram presos e encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para as providências cabíveis.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a ocorrência teve início durante patrulhamento tático no bairro Orleans, quando uma equipe da Rádio Patrulha percebeu a atitude suspeita de um motociclista que, ao notar a aproximação da viatura, acelerou na tentativa de deixar o local.

Os policiais realizaram o acompanhamento e conseguiram efetuar a abordagem ao suspeito.

Durante a revista pessoal, o condutor informou que carregava uma porção de droga e relatou aos militares que havia adquirido o entorpecente em uma casa situada no bairro Orleans, de onde havia acabado de sair. Segundo ele, a substância seria entregue a um motorista em outro ponto da cidade.

Diante das informações, os policiais se deslocaram até o imóvel indicado. O morador autorizou a entrada da equipe, que durante as buscas encontrou uma pistola calibre .380 com a numeração adulterada, carregadores, munições, porções de substância análoga à cocaína, porções de maconha, uma balança de precisão e dinheiro em espécie.

Consultas realizadas pelos militares apontaram que a arma possuía registro de extravio em Porto Velho e que a identificação original do armamento foi confirmada por meio de registros policiais anteriores.

Durante os procedimentos, os policiais localizaram ainda outra porção de substância semelhante à maconha escondida junto ao corpo de um dos suspeitos.

A motocicleta utilizada pelo primeiro abordado foi removida ao pátio da Ciretran em razão de infrações de trânsito constatadas pela equipe.

Os envolvidos receberam voz de prisão e foram apresentados na Unisp, juntamente com os materiais apreendidos. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.