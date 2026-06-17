VÍDEO: comerciantes denunciam avanço do tráfico e uso de drogas em praça no Centro de Vilhena

Comerciantes da região central de Vilhena demonstram preocupação com a crescente movimentação de usuários de drogas e suspeitos de envolvimento com o tráfico na Praça Nossa Senhora Aparecida.

Segundo relatos obtidos pela reportagem do Extra de Rondônia nesta quarta-feira (17), a situação tem gerado insegurança entre empresários, moradores e frequentadores da área.

De acordo com os denunciantes, além da presença constante de usuários de entorpecentes, há indícios de comercialização de drogas no local.

Os comerciantes afirmam que a preocupação aumentou devido à presença frequente de estudantes, principalmente adolescentes de escolas próximas, que estariam matando aula e circulando pela praça durante o dia e também no período noturno.

Um empresário da região, que preferiu não se identificar por receio de represálias, relatou que até mesmo a base da Polícia Militar instalada na praça, atualmente em reforma, teria sido alvo de criminosos.

Outro problema apontado é a situação da biblioteca existente no local. Conforme os relatos, o espaço foi vandalizado, teve a porta danificada e estaria sendo utilizado como abrigo por pessoas em situação de rua e usuários de drogas.

A tradicional banca instalada na praça também teria sido alvo da ação de criminosos recentemente.

Comerciantes registraram vídeos mostrando a movimentação considerada preocupante em plena luz do dia. Em uma das gravações, segundo os denunciantes, dois adolescentes perceberam que estavam sendo filmados e fizeram gestos associados a uma facção criminosa, o que foi interpretado como uma tentativa de intimidação.

Diante do cenário, comerciantes e moradores cobram providências das autoridades competentes, com reforço da fiscalização e ações de segurança, para evitar que a praça se torne um ponto permanente de consumo e comercialização de drogas.

>>>Vídeo foi desfocado: