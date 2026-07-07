Embaixada WINE promove noite exclusiva de vinhos, gastronomia e música ao vivo em Vilhena

Os apreciadores de vinho em Vilhena e região terão a oportunidade de participar de uma experiência enogastronômica inédita no município.

No dia 15 de agosto, a partir das 19h, o restaurante Na Brasa receberá a primeira edição do CAVA WINE, evento promovido pela Embaixada Wine por Daniele Naconechny, reunindo vinhos, espumantes, gastronomia e música ao vivo em uma proposta voltada à valorização da cultura do vinho.

A programação foi desenvolvida para proporcionar uma experiência exclusiva e sofisticada aos participantes. Durante a noite, será servido um menu em quatro tempos harmonizados, acompanhado por uma seleção de vinhos e espumantes premium cuidadosamente escolhidos para harmonizar com cada etapa do jantar. A experiência também contará com serviço de finger food e apresentações musicais ao vivo, proporcionando um ambiente elegante e acolhedor.

A harmonização será conduzida pelo sommelier profissional Matías García, formado pela Escuela de Sommeliers de Chile. Chileno de origem, Matías escolheu Vilhena para construir sua família e consolidar sua carreira profissional. Atualmente, é o único sommelier profissional em atuação na região e tem como principal objetivo tornar o universo do vinho mais acessível ao público, defendendo que a apreciação da bebida vai além do conhecimento técnico e pode ser desfrutada por qualquer pessoa.

Segundo a organização, o CAVA WINE representa uma oportunidade para ampliar o acesso à cultura enogastronômica no interior de Rondônia, reunindo conhecimento, harmonização, entretenimento e experiências sensoriais em uma única noite. A iniciativa é promovida pela Embaixada Wine por Daniele Naconechny, que levará ao público rótulos selecionados e uma proposta diferenciada de degustação, valorizando a cultura do vinho por meio de uma experiência completa.

Além da gastronomia e da degustação orientada, a programação contará com apresentações do violinista Tércio dos Santos e de um pianista convidado, que interpretarão repertórios voltados ao jazz e à música instrumental, contribuindo para criar uma atmosfera intimista e sofisticada durante todo o evento.

A primeira edição do CAVA WINE será realizada no restaurante Na Brasa, localizado na Avenida Major Amarante, nº 3997, no Centro de Vilhena. Os ingressos do primeiro lote estão sendo comercializados por R$ 220, e a organização informa que as vagas são limitadas, sendo necessária reserva antecipada.

Mais informações e reservas podem ser obtidas pelo telefone (61) 99989-6888 ou por meio dos perfis oficiais no Instagram: @embaixadawine_ e @realdanielenaconechny .