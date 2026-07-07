Homem é flagrado com maconha durante abordagem da PM em Chupinguaia

A Polícia Militar apreendeu uma porção de maconha na manhã de segunda-feira (6), durante patrulhamento ostensivo de rotina na região central de Chupinguaia.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição realizava rondas pela Rua Dom Pedro I quando recebeu informações sobre uma possível atividade suspeita no local.

Durante a averiguação, os policiais abordaram um homem de 30 anos, identificado pelas iniciais R., que estava em via pública. Em revista pessoal, os militares localizaram uma porção de maconha em sua posse.

Questionado sobre o entorpecente, o abordado informou que a droga seria destinada ao consumo próprio.

Diante dos fatos, a substância foi apreendida, e a Polícia Militar adotou as medidas legais cabíveis.