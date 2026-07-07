Homem é preso com quase 1 quilo de maconha após tentar fugir da PM em Vilhena

Um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas no fim da manhã de segunda-feira (6), durante uma ação da Polícia Militar na Linha 135, zona rural de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , equipes da PM realizavam monitoramento na região quando avistaram o suspeito conduzindo uma motocicleta Honda CG 150 Titan com uma sacola branca presa ao guidão.

Segundo a polícia, o homem, já conhecido por registros policiais anteriores, demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da guarnição e mudou bruscamente de direção, tentando fugir em direção à própria residência.

Mesmo após receber ordens de parada, ele continuou a fuga e tentou entrar no quintal do imóvel. Como a porteira estava fechada, foi alcançado e contido pelos policiais. Durante a abordagem, os militares encontraram aproximadamente 512 gramas de maconha na sacola presa à motocicleta.

Como o suspeito havia saído da residência pouco antes da abordagem, os policiais solicitaram autorização para realizar buscas no imóvel. A mãe do jovem permitiu voluntariamente a entrada da equipe.

Na lavanderia, dentro de um balde, os militares localizaram outra sacola plástica contendo cerca de 406 gramas de maconha. O suspeito assumiu ser o proprietário do entorpecente.

Durante as buscas, também foram encontradas duas pistolas, uma carabina e diversas munições. O pai do investigado apresentou a documentação que comprovava o registro e a posse legal das armas, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, juntamente com a droga apreendida e a motocicleta utilizada na tentativa de fuga, para os procedimentos de praxe.