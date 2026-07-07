Jovem é encontrado morto com ferimento por disparo de arma de fogo em residência de Vilhena

a noite de segunda-feira (6), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de morte em uma residência localizada na Rua 1515, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , quando a guarnição chegou ao endereço, uma equipe do Corpo de Bombeiros já estava no local e havia constatado o óbito de Weverson Silva de Oliveira.

Durante o isolamento da área, os policiais encontraram sobre o corpo um revólver calibre .32. Próximo à vítima também havia uma garrafa de bebida alcoólica. A vítima apresentava um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na região da cabeça.

Segundo relato de uma testemunha, que afirmou estar na residência no momento dos fatos, a vítima havia enviado mensagens ao longo do dia demonstrando intenso sofrimento emocional.

Ainda conforme o depoimento, a testemunha tentou convencê-la a desistir, mas não conseguiu. A Polícia Civil irá apurar as circunstâncias da ocorrência.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) realizou a perícia no local e recolheu o revólver calibre .32, munições e o aparelho celular da vítima para auxiliar nas investigações.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi liberado para a funerária de plantão realizar a remoção.