Vestibular de Medicina FIMCA 2026: inscrições abertas para novas turmas em Porto Velho

Quem sonha em iniciar a carreira na Medicina ainda em 2026 já pode garantir sua vaga. O Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA está com inscrições abertas para o Vestibular de Medicina 2026, destinado às novas turmas em Porto Velho.

Há quase três décadas transformando vidas por meio da educação, a FIMCA consolidou-se como uma das principais instituições de ensino superior da Região Norte. Atualmente, o Grupo Educacional Aparício Carvalho está presente em quatro municípios de Rondônia — Porto Velho, Jaru, Vilhena e, agora, Cacoal — formando profissionais que contribuem diariamente para o desenvolvimento da saúde, da educação, da justiça, do agronegócio e de diversos outros setores, gerando impacto positivo em todo o estado.

No curso de Medicina, a formação vai além da sala de aula. Desde os primeiros períodos, os acadêmicos vivenciam experiências práticas por meio de projetos de extensão e atendimento à comunidade, como o Projeto Salus e o Porto Saúde, que aproximam o estudante da realidade da assistência em saúde desde o início da graduação. A infraestrutura também é um diferencial, com Hospital de Práticas Simuladas, laboratórios modernos de habilidades médicas, tecnologias de realidade virtual aplicadas ao ensino e ambientes que reproduzem situações clínicas reais, proporcionando uma formação completa, segura e alinhada às demandas da medicina contemporânea.

Reconhecida pela excelência na formação de profissionais da saúde, a FIMCA oferece um curso que alia tradição, infraestrutura moderna, corpo docente qualificado e formação prática desde os primeiros períodos, preparando médicos capacitados para atuar com competência técnica, ética e compromisso com a sociedade.

Para oferecer mais comodidade aos candidatos, o processo seletivo conta com provas agendadas, que podem ser realizadas de forma presencial ou online, permitindo que cada candidato escolha a modalidade mais conveniente.

A instituição também disponibiliza condições especiais para facilitar o ingresso no ensino superior. Os candidatos podem contar com as opções de financiamento CredMed e Pravaler, além de desconto na matrícula para estudantes que ingressarem por transferência externa ou como portadores de diploma, conforme regulamento institucional.

As aulas estão previstas para iniciar no dia 10 de agosto, marcando o começo da trajetória de novos acadêmicos que desejam construir uma carreira de sucesso na Medicina.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site www.vemprafimca.com.br. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (69) 3217-8900.