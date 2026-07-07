VÍDEOS: colisão entre dois veículos termina com capotamento e deixa feridos em Vilhena

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira (7), na Avenida Marechal Rondon, nas proximidades do Posto Miriam, saída para Cuiabá, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações, dois veículos colidiram violentamente. Com a força do impacto, um dos automóveis capotou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros às vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Regional. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos.

As circunstâncias que provocaram o acidente ainda serão apuradas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Técnico-Científica (Politec) foram acionadas para realizar os procedimentos de praxe e investigar as causas da colisão.

Populares que passavam pelo local registraram imagens do acidente, que rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

>>>Vídeos: