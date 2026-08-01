Homem é encontrado morto na Avenida Paraná e funerária busca por familiares em Vilhena

O corpo de um homem identificado como Claudemir Camargo, de 38 anos, foi localizado sem vida na madrugada deste sábado, 1º de agosto, na Avenida Paraná, nas proximidades de uma igreja evangélica, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , populares que transitavam pela via pública avistaram o homem caído e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Ao chegarem ao endereço, os socorristas constataram que a vítima já não apresentava sinais vitais, sendo a Polícia Militar acionada para isolar a área.

A Perícia Técnico-Científica (Politec) compareceu ao local e realizou os exames preliminares na cena do fato. A princípio, não foram encontradas marcas de agressão ou sinais de violência física no cadáver, indicando a possibilidade de morte por causas naturais ou mal súbito.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi removido por uma equipe da Funerária São Matheus e encaminhado para o exame de necropsia, procedimento legal que determinará com precisão a causa da morte.

A funerária informou que documentos encontrados com a vítima indicam que Claudemir Camargo era natural do município de Aripuanã, no estado de Mato Grosso.

A empresa realiza buscas por parentes ou conhecidos que possam fazer o reconhecimento formal do corpo e dar andamento aos trâmites de liberação para o velório e sepultamento.

Quem tiver informações sobre familiares do falecido pode entrar em contato diretamente com a Funerária São Matheus.