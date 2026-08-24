VÍDEO: denúncia de cárcere privado leva à apreensão de arma e mais de 5 kg de drogas no bairro Bela Vista em Vilhena

Uma denúncia anônima informando sobre um suposto caso de violência doméstica e cárcere privado contra uma menor de idade levou à descoberta de um ponto de armazenamento e comercialização de drogas na segunda-feira, 24 de agosto, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar deslocou-se até o endereço indicado na Rua 1813 acompanhada pelo Conselho Tutelar.

Como a residência estava trancada e ninguém atendeu aos chamados, as equipes entraram no imóvel para verificar a situação de risco em que a jovem se encontraria.

No interior da casa, os policiais encontraram o morador dormindo no local. Ao lado dele, sobre o braço de um sofá, foi localizada uma arma de fogo de cano curto calibre .22, tipo garrucha, com a numeração de identificação removida, municiada e acompanhada de 12 munições intactas.

Durante a vistoria na residência, as equipes apreenderam mais de 4,5 kg de maconha guardados dentro de um baú de madeira, além de 466 gramas de pó branco aparentando ser cocaína, 388 gramas de crack e 416 gramas de uma variante concentrada de maconha conhecida por “Dry”.

Também foram recolhidas duas minibalanças digitais, facas com resquícios de substâncias, embalagens para fracionamento e diversos equipamentos elétricos de procedência não comprovada.

Enquanto a revista ocorria no imóvel, o Conselho Tutelar localizou a adolescente mencionada na denúncia em uma escola da rede pública.

Questionada, a jovem descartou ter sido vítima de agressões físicas ou cárcere privado, mas confirmou que tinha conhecimento da atividade ilícita praticada pelo companheiro na residência.

Diante do flagrante e dos materiais apreendidos, o suspeito recebeu voz de prisão. Ele, as drogas, a arma e os objetos apreendidos foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a apresentação do caso e adoção das providências cabíveis pela Polícia Civil.

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