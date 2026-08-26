Colisão entre carro e moto deixa danos materiais em rotatória no bairro Alto Alegre em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um automóvel foi registrado pela Polícia Militar na terça-feira, 25 de agosto, na rotatória da Avenida 34 com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a condutora de um Chevrolet Onix trafegava pela rotatória e já estava na parte final do percurso quando a lateral frontal do seu automóvel foi atingida por uma motocicleta Honda CG 160 Start.

O motociclista declarou que seguia pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e não percebeu a aproximação do carro, resultando no impacto.

Apesar da colisão, nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos, registrando-se apenas danos materiais. O carro teve avarias na parte lateral do para-choque, enquanto a motocicleta ficou com o para-lama dianteiro danificado.

A equipe policial realizou a verificação de praxe e constatou que ambos os condutores estavam devidamente habilitados e com a documentação dos veículos em situação regular.

Por se tratar de um acidente apenas com danos materiais, a Perícia Técnica não precisou comparecer ao local.

A ocorrência foi devidamente registrada para os fins cabíveis.