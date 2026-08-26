Dra. Amália Milani defende fortalecimento da saúde e investimentos em infraestrutura no Cone Sul

A candidata a deputada federal, Dra Amália Milani (União Brasil), residente em Cacoal, cumpre agenda nesta semana na região do Cone Sul de Rondônia.

Nesta quarta-feira, 26, ela esteve na redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, momento em que concedeu entrevista.

Ela foi secretária de Saúde em Cerejeiras, e atualmente é vereadora em Cacoal, e falou sobre sua campanha, a situação da saúde pública e a necessidade de investimentos em infraestrutura e representação política da região.

Durante a entrevista, Amália destacou que sua passagem pelo Cone Sul tem sido marcada pelo reencontro com pessoas que conhecem sua trajetória profissional e política.

Ela lembrou o período em que atuou em Vilhena como farmacêutica e bioquímica do Hospital Regional. “Graças a Deus, pelo passado que nós tivemos, pela seriedade do nosso trabalho, muitas pessoas que a gente encontra lembram daquele período em que eu tive na farmácia, que fui bioquímica do Hospital Regional, do meu trabalho como profissional nesse município, sempre ajudando pessoas na área da saúde”, afirmou.

Segundo a candidata, o contato com moradores durante a pré-campanha tem reforçado sua decisão de iniciar a caminhada eleitoral pelo Cone Sul. “Tem sido muito satisfatório encontrar pessoas que já nos conhecem e estão conosco nessa caminhada, participando desse grande projeto que é resgatar a saúde pública do estado de Rondônia”, declarou.

SAÚDE COMO PRINCIPAL BANDEIRA

A saúde pública aparece como uma das principais bandeiras apresentadas por Amália Milani.

Na avaliação dela, Vilhena precisa exercer de fato a função de polo regional, reduzindo a necessidade de encaminhamento de pacientes para Cacoal e Porto Velho. “Quando se fala em polo regional, nós entendemos que é um polo regional, ou seja, o direcionamento dos pacientes deveria ser feito para cá, para resolver”, disse.

A candidata questionou a necessidade de pacientes de Vilhena serem encaminhados para Cacoal para procedimentos que, segundo ela, poderiam ser realizados no próprio município. “O que falta é investimento e gestão, compromisso, honestidade para que as coisas aconteçam, para que esse dinheiro seja muito bem utilizado e que haja um planejamento do que se precisa”, afirmou.

Entre os procedimentos citados por Amália estão neurocirurgia, neurologia, cirurgias ortopédicas e atendimentos na área de cardiologia. Ela defendeu ainda a estruturação de serviços como cateterismo e angioplastia. “Se é para ser um polo regional, nós temos que fazer investimentos para que tudo aconteça aqui em Vilhena”, declarou.

CIRURGIAS DE CATARATA E PTERÍGIO

Durante a entrevista, Amália também criticou a ausência, segundo ela, de cirurgias de catarata e pterígio em Vilhena.

A candidata lembrou que, quando atuava como vereadora em Cacoal, participou de articulações para que esses procedimentos deixassem de ser realizados apenas em Ariquemes e Porto Velho e passassem a ser ofertados em Cacoal. “Eu fiquei realmente até entristecida, porque quando lutei junto ao governo do Estado para que as cirurgias de catarata e pterígio, que também em Cacoal eram feitas apenas em Ariquemes e Porto Velho, passassem a ser realizadas em Cacoal, nunca imaginei que em Vilhena essas cirurgias não acontecessem”, afirmou.

Para ela, contratos firmados pelo poder público com empresas prestadoras de serviços poderiam contemplar também a demanda do Cone Sul. “Falta gestão, compromisso e planejamento. O dinheiro que é gasto é o mesmo e ainda se gasta mais, e não existe um respeito com o paciente”, disse.

BR-435 E INFRAESTRUTURA

A infraestrutura também esteve entre os assuntos abordados. Questionada sobre as condições da BR-435, especialmente no trecho entre Vilhena e Colorado do Oeste, Amália classificou a situação como “lastimável”.

Ela afirmou que a recuperação de estradas será uma de suas prioridades caso seja eleita deputada federal. “Infraestrutura, parte de estradas, de recuperação de estradas, isso vai ser uma coisa fundamental e é uma prioridade também”, afirmou.

A candidata também mencionou a situação da BR-364 e o impacto da cobrança de pedágio para os usuários da rodovia. Na avaliação dela, é necessário discutir a destinação dos recursos relacionados à manutenção das estradas. “Não podemos perder, não podemos admitir que esse recurso, por conta desse pedágio, que além de estar nos penalizando, ainda deixe de existir. Esse recurso tem que ser redirecionado para outras estradas, inclusive para o próprio Estado cuidar das suas ROs”, defendeu.

Para Amália, será necessária uma articulação entre os deputados federais de Rondônia para tratar das demandas de infraestrutura. “Vai ter que existir uma força-tarefa, uma luta muito grande, uma união entre os deputados federais eleitos por Rondônia”, afirmou.

REPRESENTAÇÃO DO CONE SUL

Outro ponto destacado pela candidata foi a necessidade de ampliar a representação política da região em Brasília. Amália afirmou que o Cone Sul está há 12 anos sem um representante na Câmara dos Deputados.

Segundo ela, a ausência de representação teria impacto na busca por recursos e investimentos para a região. “São 12 anos de falta de aporte financeiro para nossa região, de investimento, tanto na saúde como na infraestrutura, como na segurança pública”, declarou.

Amália afirmou que pretende, caso eleita, trabalhar pela destinação de recursos federais para os municípios do Cone Sul e outras regiões do Estado.

“MEU COMPROMISSO É CUIDAR DE PESSOAS”

Ao falar sobre sua caminhada eleitoral, a candidata afirmou que pretende manter uma atuação voltada principalmente para a área social e para a saúde. “O meu grande compromisso é cuidar de pessoas, é cuidar da nossa gente de Rondônia”, disse.