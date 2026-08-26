Homem consome cervejas, recusa-se a pagar conta e é preso após causar tumulto em Vilhena

Um homem em visível estado de embriaguez foi detido pela Polícia Militar na terça-feira, 25 de agosto, após consumir bebidas alcoólicas e recusar-se a pagar a conta em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Major Amarante, no Centro de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o suspeito chegou ao local causando algazarra, pegou algumas cervejas e iniciou o consumo. Em seguida, ele deixou o imóvel sem efetuar o pagamento correspondente.

Ao perceber a ação, um funcionário do estabelecimento seguiu o indivíduo e conseguiu interceptá-lo a cerca de 100 metros do local, acionando a equipe policial.

Quando a guarnição chegou ao ponto indicado, encontrou o homem deitado no chão e com dificuldades para permanecer em pé. Ao ser questionado sobre o ocorrido, ele confirmou ter consumido as bebidas, mas declarou categoricamente que não pagaria pelo débito.

Durante o atendimento, o homem passou a agir com agressividade, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo e garantir a segurança dos presentes.

Devido ao seu elevado grau de embriaguez, que o impedia até mesmo de informar os próprios dados pessoais de forma correta, não foi possível a aplicação de procedimentos administrativos simplificados no local.

Demonstrando intenção de apenas causar desordem, o suspeito pareceu satisfeito ao ser informado de que seria encaminhado à delegacia, chegando a questionar os policiais sobre qual horário seria servido o almoço na unidade.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a apresentação à autoridade policial e adoção das medidas legais cabíveis.