Motociclista com sinais de embriaguez é detida após fazer zigue-zague e pilotar na contramão na Avenida Paraná em Vilhena

Uma mulher foi detida pela Polícia Militar após realizar manobras perigosas e pilotar sob efeito de álcool na Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe policial realizava patrulhamento de rotina quando avistou a condutora de uma Honda Biz trafegando em velocidade incompatível com a via.

Além do excesso de velocidade, a motociclista realizava zigue-zague na pista, parou no meio da rua e iniciou um retorno pela contramão.

Diante do risco ao trânsito, os militares acionaram os sinais sonoros e luminosos da viatura, ordenando a parada.

Durante a abordagem, ao ser questionada, a mulher admitiu abertamente não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), não portar documentos e ter ingerido diversas latas de cerveja momentos antes.

A condutora apresentava sinais visíveis de embriaguez, como fala arrastada, olhos avermelhados, desorientação e forte odor etílico, chegando a perder o equilíbrio por várias vezes.

A condutora recusou a realizar o teste do bafômetro, sendo então confeccionado o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a tomada das providências legais.

A motoneta foi apreendida e guinchada ao pátio da Ciretran por infrações de trânsito.