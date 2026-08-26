Motociclista sofre fratura na perna após colisão envolvendo carro que saía de vaga e caminhonete estacionada em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta, um carro de passeio e uma caminhonete deixou um homem ferido nesta quarta-feira, 26 de agosto, na Rua Josefa F. Damasceno, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o motociclista trafegava em uma Yamaha Fazer no sentido Avenida Paraná/BR-174 quando foi atingido frontalmente por um Fiat Siena que estava estacionado no sentido oposto e avançou para a faixa de circulação ao tentar acessar a via.

Com a força do impacto inicial, o condutor da moto perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra a traseira de uma Toyota Hilux que estava devidamente estacionada na rua. Em seguida, a vítima caiu ao solo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar compareceu ao local, prestou os primeiros socorros e conduziu o motociclista ao Hospital Regional. Ele apresentava escoriações pelo corpo e uma fratura na perna esquerda, permanecendo sob atendimento médico.

A Perícia Técnica realizou os levantamentos no local para apurar a dinâmica do acidente e, após a conclusão dos trabalhos, a pista foi liberada. A Polícia Militar constatou que nenhum dos condutores apresentava sinais de embriaguez alcoólica.

A motocicleta foi entregue a um responsável autorizado pela vítima. O Fiat Siena ficou sob responsabilidade do seu motorista, que recebeu notificação administrativa por estar com o licenciamento do veículo atrasado.

A ocorrência foi devidamente registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).