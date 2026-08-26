Motorista com sinais de embriaguez é detido na Avenida Paraná em Vilhena; condutor admitiu ter consumido bebidas alcoólicas

Um homem foi preso pela Polícia Militar após realizar manobras perigosas e dirigir sob efeito de álcool na Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe policial realizava patrulhamento de rotina quando avistou o condutor de uma Volkswagen Saveiro trafegando em velocidade desproporcional à via local.

Além do excesso de velocidade, o motorista fazia zigue-zague na pista, colocando em risco a segurança do trânsito.

Os militares acionaram os sinais sonoros e luminosos da viatura e ordenaram a parada. Durante a abordagem, o motorista admitiu espontaneamente ter consumido várias latas de cerveja em uma casa noturna antes de assumir a direção e informou que não portava seus documentos de identificação no momento.

Durante a fiscalização, o homem apresentou sinais claros de embriaguez, como fala arrastada, olhos avermelhados, desorientação e perda de equilíbrio, chegando a apoiar-se no próprio veículo para não cair.

O condutor recusou a realizar o teste do bafômetro, sendo confeccionado o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora.

Diante do flagrante, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a tomada das medidas legais cabíveis.

A caminhonete foi removida ao pátio do Ciretran por infração de trânsito, e as ferramentas que estavam na caçamba do veículo foram entregues a um conhecido autorizado pelo motorista.