TRE-RO rejeita novo pedido para retirar “Bolsonaro” da campanha de Bruno Scheid

Defesa afirma que Corte reconheceu boa-fé, proximidade com Jair Bolsonaro e validade de procuração; pedido contra veículos de comunicação e jornalistas também foi rejeitado

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia rejeitou nesta quarta-feira (26) um novo pedido da Procuradoria Eleitoral relacionado ao uso do sobrenome “Bolsonaro” na campanha de Bruno Scheid.

Com a decisão, o candidato não terá de retirar, neste momento, a referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro de seu material eleitoral.

A Procuradoria Eleitoral ainda questiona o uso do nome na impugnação ao registro da candidatura. Por isso, a controvérsia permanece em discussão na Justiça Eleitoral.

A defesa de Bruno Scheid considera que a decisão desta quarta-feira estabelece elementos favoráveis ao candidato para a próxima etapa da discussão.

Segundo a defesa, o TRE-RO reconheceu a boa-fé de Bruno, a proximidade existente entre ele e Jair Bolsonaro e a validade de uma procuração concedida pelo ex-presidente ao candidato. Também teria sido considerada a notoriedade alcançada pelo nome “Bruno Bolsonaro Scheid” antes mesmo da pré-campanha de 2026.

A interpretação apresentada pelos advogados é de que esses elementos reforçam a legitimidade do uso eleitoral do nome pelo pecuarista de Ji-Paraná. A defesa sustenta ainda que esta é a terceira tentativa de impedir a utilização de “Bolsonaro” na campanha.

Outro ponto decidido nesta quarta-feira envolvia veículos de comunicação e jornalistas. De acordo com as informações repassadas pela defesa, o pedido formulado pela Procuradoria Eleitoral contra esses profissionais e empresas também foi rejeitado.

Bruno Scheid disputa uma vaga no Senado e utiliza politicamente o nome Bruno Bolsonaro Scheid. A relação com Jair Bolsonaro e a autorização para o uso do sobrenome estão no centro da controvérsia levada à Justiça Eleitoral.