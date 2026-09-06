Após perder o marido e ficar gravemente ferida, empresária coloca lanchonete à venda em Vilhena

A tragédia que tirou a vida do empresário Everton Chalito de Moura, de 38 anos, também mudou completamente a rotina da esposa, Valdinéia Gonçalves de Lima.

Gravemente ferida no mesmo acidente, a empresária ainda se recupera das lesões e, diante das dificuldades para retomar as atividades, decidiu colocar à venda a Geninho Lanches, estabelecimento que ajudou a construir ao longo de mais de 10 anos em Vilhena.

Everton morreu no início da madrugada de sábado, 29 de agosto, após a motocicleta em que estava com Valdinéia ser atingida por uma Chevrolet S-10, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, o casal trafegava pelo bairro quando a caminhonete teria avançado a via preferencial, provocando a colisão. Após o acidente, o motorista da S-10 teria deixado o local sem prestar socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou as vítimas ao Hospital Regional. Everton não resistiu aos ferimentos. Valdinéia permaneceu internada devido à gravidade das lesões (leia mais AQUI e AQUI).

UMA NOVA CIRURGIA PELA FRENTE

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Valdinéia informou que sofreu uma fratura no fêmur, passou por uma primeira cirurgia e ainda deverá ser submetida a um novo procedimento.

Segundo ela, existe a possibilidade de realização de uma cirurgia com colocação de haste. Enquanto enfrenta o tratamento, a empresária também precisa lidar com as despesas e com um longo período de recuperação. “Quem tocava aquilo era ele e, nesse momento, eu estou hospitalizada”, relatou ao site.

Valdinéia explica que não terá condições de administrar a lanchonete durante a recuperação e que, ao mesmo tempo, as despesas continuam chegando. “Minha recuperação vai demorar um pouquinho, e as contas vão chegar. Não tem como eu deixar o negócio parado”, afirmou ao Extra de Rondônia.

Diante dessa realidade, decidiu colocar a Geninho Lanches à venda.

NEGÓCIO CONSTRUÍDO AO LONGO DE MAIS DE UMA DÉCADA

De acordo com o anúncio divulgado pela empresária, a Geninho Lanches possui mais de 10 anos de atuação em Vilhena e conta com clientela fidelizada e estrutura para continuidade das atividades.

O estabelecimento trabalha com pizzas, lanches, porções e bebidas. A negociação inclui equipamentos e a estrutura necessária para que o comprador possa dar continuidade ao negócio.

Ainda segundo as informações divulgadas no anúncio, a empresa possui redes sociais ativas, clientela fidelizada e está instalada em ponto alugado considerado estratégico e de fácil acesso.

O material de divulgação informa também um faturamento superior a R$ 30 mil por mês.

ENTRE A DOR DA PERDA E A NECESSIDADE DE RECOMEÇAR

A venda acontece em um dos momentos mais difíceis da vida de Valdinéia. Ela perdeu o marido, que participava diretamente da administração da lanchonete, ficou gravemente ferida no mesmo acidente e ainda terá de enfrentar uma nova cirurgia.

Agora, enquanto tenta se recuperar fisicamente e emocionalmente, a empresária precisa encontrar uma maneira de reorganizar a vida e lidar com as despesas que surgiram após a tragédia.

A decisão de vender o estabelecimento, segundo ela, é uma tentativa de evitar que o negócio permaneça fechado durante sua recuperação e de buscar condições para seguir com o tratamento.

Interessados em obter informações sobre a venda da Geninho Lanches podem entrar em contato pelo telefone (69) 98447-2668, com Neia, ou acessar o QR Code abaixo.