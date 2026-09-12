ACIDENTE: secretário informa que candidato vilhenense sofreu lesão na coluna e passará por cirurgia em Cacoal

O vilhenense Laércio Torres, candidato a deputado estadual, envolvido em um grave acidente por volta das 5h deste sábado, 12, está lúcido, mas sofreu uma lesão na coluna e precisará passar por um procedimento cirúrgico.

A informação foi confirmada ao Extra de Rondônia pelo secretário municipal de Saúde de Vilhena, Wagner Borges, que está em Cacoal acompanhando de perto o estado de saúde de Laércio.

Segundo Wagner, apesar da lesão, o quadro de Laércio é considerado estável e ele não corre risco de morte.

O candidato deverá ser submetido à cirurgia ainda neste sábado, em Cacoal. A expectativa inicial era de que ele fosse transferido para Vilhena após receber atendimento médico.

Everaldo, motorista que estava com Laércio no veículo, também está consciente e recebe atendimento médico.

O ACIDENTE

Laércio e Everaldo estavam em uma picape Mitsubishi Triton e retornavam de Porto Velho com destino a Vilhena pela BR-364. O acidente aconteceu no trecho entre Cacoal e Pimenta Bueno (leia mais AQUI).

Segundo as informações preliminares, uma carreta teria iniciado uma ultrapassagem e invadido a faixa contrária, ficando próxima de provocar uma colisão frontal com a picape.

Para evitar a batida, Everaldo realizou uma manobra e conseguiu tirar o veículo da pista. A Triton saiu da rodovia, mas não chegou a capotar.

Após o acidente, Laércio e Everaldo foram socorridos e encaminhados para atendimento médico em Cacoal.