CEREJEIRAS: prefeitura tenta esclarecer ofício sobre atendimentos a crianças com autismo; leia nota

A Prefeitura de Cerejeiras, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsau), divulgou uma “Nota de Esclarecimento” referente à matéria publicada pelo Extra de Rondônia nesta quarta-feira, 28, sobre o anúncio de paralisação dos atendimentos a crianças com autismo no município.

A reportagem divulgou o Ofício nº 152/SEMSAU/2026, emitido pela própria secretaria, que tinha como assunto “Comunicação de paralisação dos atendimentos de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, em razão da indisponibilidade financeira, entre outros motivos (leia mais AQUI).

Na nota divulgada nesta quinta-feira, 29, entretanto, a secretaria afirma que o documento tinha finalidade estritamente administrativa e estava relacionado à organização das agendas de atendimento e ao planejamento para o encerramento do exercício financeiro, não tendo determinado a interrupção dos serviços.

A Semsau ressalta que “não houve determinação de paralisação dos atendimentos por meio da referida comunicação” e que “o documento não deve ser interpretado como anúncio de interrupção dos serviços ou abandono da assistência às crianças atendidas”.

>>> CONFIRA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA: