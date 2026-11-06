Confusão no portão de escola mobiliza polícia após agressões e ameaças entre familiares de alunas em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para intervir em um tumulto no portão de uma escola estadual localizada na Avenida Leopoldo Peres, no Centro de Vilhena, onde familiares de estudantes entraram em vias de fato devido a um desentendimento ocorrido no dia anterior (leia mais AQUI).

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia , os policiais encontraram as partes envolvidas em intensa discussão verbal na calçada do estabelecimento de ensino.

A confusão teve início quando a irmã de uma das estudantes do dia anterior compareceu ao local para tirar satisfações com uma menor que supostamente estaria envolvida na briga gravada e divulgada nas redes sociais.

A mulher desferiu um tapa no rosto de uma adolescente e proferiu ameaças no portão da escola, sendo contida por outra jovem que interveio na situação.

Diante da agressão e das ameaças, a mãe da estudante agredida foi chamada ao local e iniciou uma luta corporal com a agressora inicial, atingindo-a com socos e utilizando um capacete durante o confronto.

A equipe policial interveio para conter os envolvidos e evitar o agravamento das agressões. Diante da gravidade dos fatos, das ameaças e das lesões corporais mútuas no ambiente escolar, os adultos envolvidos e os responsáveis pelas menores receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para os procedimentos legais cabíveis.