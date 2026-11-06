Morre segunda vítima de grave capotamento registrado em estrada rural de Vilhena

Morreu na tarde desta sexta-feira, 6 de novembro, a adolescente Janaina Amorim da Silva, de 17 anos, segunda vítima fatal do grave acidente de trânsito ocorrido na estrada de acesso à Lagoa Azul, na zona rural de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a jovem permaneceu internada durante cinco dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos, tendo sua morte cerebral confirmada pela equipe médica.

O corpo da adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames de praxe e, em seguida, será liberado aos familiares para os procedimentos de velório e sepultamento.

RELEMBRE O ACIDENTE

O sinistro foi registrado na tarde do último domingo, 1º de novembro, a cerca de um quilômetro da rodovia BR-174. Janaina estava no veículo acompanhada de seu namorado, Paulo Vitor Lima da Silva, de 19 anos, que conduzia um Volkswagen Gol no sentido à Lagoa Azul.

O motorista perdeu o controle da direção, fazendo com que o automóvel saísse da pista e capotasse por diversas vezes. Paulo Vitor, que trabalhava como soldador, morreu ainda no local do acidente.

Além do casal, outras duas pessoas ocupavam o veículo no momento do capotamento. Elas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar ao Hospital Regional e não correm risco de morte.