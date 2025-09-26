Em visita ao EXTRA, presidente da Câmara comenta divergência com colega e diz que “Cerejeiras está em boas mãos”

O presidente da Câmara de Vereadores de Cerejeiras, Selso Lopes, visitou, na tarde desta quinta-feira, 26, a redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, momento em que fez um balanço de seus oito meses de gestão à frente do Legislativo municipal.

Ele reafirmou que os trabalhos vêm sendo realizados em clima de harmonia entre os parlamentares, apesar da existência de grupos distintos eleitos na última eleição.

Segundo Selso – que é irmão do prefeito Sinésio José – a Casa de Leis tem buscado atuar em conjunto, sempre respeitando a independência dos poderes e mantendo diálogo com a Prefeitura e demais órgãos públicos. “A Câmara tem trabalhado em entendimento, pensando no desenvolvimento de Cerejeiras e procurando sempre beneficiar a população com ações concretas”, afirmou.

O presidente destacou que a relação entre Câmara e Prefeitura tem sido de cooperação. Projetos de lei enviados pelo Executivo são analisados e votados com rapidez, principalmente quando envolvem abertura de crédito para pagamento de servidores e manutenção de serviços públicos.

“Mesmo quando os pedidos chegam com certa urgência, a Câmara não se opõe a trabalhar. Analisamos as matérias e votamos com a celeridade necessária para que o município não seja prejudicado”, explicou.

DIVERGÊNCIA COM COLEGA DURANTE SESSÃO

Selso comentou um episódio de divergência com o vereador Elói Ronsani ocorrido durante uma sessão da última segunda-feira, 22. (leia mais AQUI e AQUI).

O incidente aconteceu no encerramento da sessão, quando todos os vereadores já haviam se pronunciado. “Estava dando uma explicação no final da sessão e interferiu na minha fala. Por várias vezes pedi para que não interferisse, mas ele continuou. Por fim, precisei solicitar o desligamento do microfone dele, porque não conseguiria concluir a sessão sendo impedido”, relatou.

O motivo da discussão foi a contratação do OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público). De acordo com o presidente, o OSCIP é uma associação que auxilia os municípios em contratações de pessoal para áreas como educação, manutenção e limpeza, oferecendo suporte às demandas das secretarias municipais. Selso destacou que o serviço já é utilizado em outras cidades, como Vale do Paraíso, em Rondônia, e Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e contribui para a administração local.

Encerrando a entrevista, Selso Lopes garantiu que a população de Cerejeiras pode confiar no trabalho do Legislativo. Ele afirmou que a Câmara está empenhada em atuar de forma transparente e comprometida, e prometeu melhorias na estrutura do prédio para maior conforto da população durante as sessões. “A população de Cerejeiras está em boas mãos. Vamos continuar trabalhando de forma justa, honesta e dedicada ao bem comum”, concluiu o presidente.