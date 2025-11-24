Adolescentes são apreendidos ao serem flagrados empurrando motoneta furtada em Vilhena

Na tarde desta segunda-feira, 24 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha recebeu informação de que dois indivíduos, aparentando ser menores de idade, estavam empurrando uma motoneta Honda Biz pelo bairro Jardim Social, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a equipe deslocou-se rapidamente ao endereço indicado e encontrou os suspeitos empurrando uma Biz 125 ES, de cor cinza, com placa de Ji-Paraná.

Durante a abordagem, os policiais confirmaram se tratar de dois adolescentes, sendo que um deles possui diversas passagens pela polícia.

Ainda conforme levantado pela reportagem, os jovens apresentaram versões contraditórias sobre a origem do veículo.

Um deles afirmou que o comparsa teria encontrado a motoneta, enquanto o outro relatou que o colega era o responsável por localizar o objeto. A divergência levantou suspeitas imediatas.

Após consulta no sistema, os policiais constataram que a motoneta possuía registro de furto.

Diante dos fatos, os adolescentes foram apreendidos e, juntamente com o veículo recuperado, encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

O adolescente que possui diversas passagens é o mesmo que, recentemente, foi detido em sua casa no bairro 5º BEC por fornecer e usar drogas.

Após ser liberado na delegacia, ele foi até a residência do sargento da Polícia Militar que o havia detido e, acompanhado da mãe, passou a ameaçá-lo (leia mais AQUI e AQUI).