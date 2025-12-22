CEREJEIRAS: Câmara gasta mais de R$ 276 mil em diárias em 2025; confira ranking dos mais gastadores

A atual legislatura da Câmara de Cerejeiras tem sido uma das mais polêmicas da região do Cone Sul de Rondônia.

Após diversas controvérsias, como o corte inusitado na transmissão das sessões e o aumento nos valores das diárias para 2026, o público agora conhece o montante total gasto pelos parlamentares com esse benefício ao longo de 2025.

Informações extraoficiais têm sido divulgadas por meio de grupos de WhatsApp sobre a utilização dessas benfeitorias, mas o site Extra de Rondônia verificou os dados oficialmente disponíveis no site do Portal da Transparência.

O resultado revelou que a Casa de Leis de Cerejeiras gastou exatamente R$ 276.550,00 com diárias de vereadores e servidores em 2025.

Entre as justificativas das diárias, constam deslocamentos para cidades rondonienses, principalmente à capital, Porto Velho, e também à capital federal, Brasília.

Apesar das dificuldades na navegação pelo sistema do Portal da Transparência, a equipe do Extra de Rondônia realizou uma somatória manual dos valores, identificando quanto cada parlamentar utilizou do benefício ao longo do ano.

No topo do ranking dos maiores gastadores está o vereador Dione Ribeiro dos Santos (União), vice-presidente do Legislativo, que recebeu R$ 36.450,00 em diárias durante 2025. Logo após, aparece o vereador José Ferreira da Silva, conhecido como Zeca Rolista (União), segundo secretário da Mesa Diretora, com um total de R$ 35.950,00. Na terceira colocação está Selso Lopes de Souza, presidente da Casa de Leis, que utilizou R$ 34.500,00 em diárias no ano.

A lista continua com Jandir Emiliano “Vigilante” (PL), que recebeu R$ 32.350,00; Antonio Marcos Severo da “Rádio” (MDB), com R$ 31.550,00; Irlei Kreusch (PDT), com R$ 29.250,00; Valmir Joaquim de Faria (PRD), com R$ 26.250,00; Gercimara Alves Barbosa (PP), com R$ 25.350,00; e, por último, Eloi Antonio Ronsani (PL), que recebeu R$ 24.900,00.

O Extra de Rondônia deixa espaço aos parlamentares para eventuais explicações dos gastos.

AUMENTO DOS VALORES DE DIÁRIAS PARA 2026

Mesmo com críticas, a maioria dos parlamentares aprovou aumento nos valores do benefício para 2026 votado em sessão realizada na noite de 15 de dezembro de 2025.

Sem transmissão ao vivo pela internet, por 4 a 3, a Casa aprovou o Projeto de Resolução nº 005/2025, que passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2026.

Atualmente, os valores das diárias que os vereadores recebem são de R$ 500,00 para deslocamentos dentro do Estado de Rondônia e R$ 900,00 para viagens a outros Estados do Brasil. A partir de janeiro de 2026, esses valores passam a ser de R$ 800,00 e R$ 1.200,00, respectivamente. Além disso, o projeto prevê um valor de 450 dólares para diárias internacionais (leia mais AQUI, AQUI e AQUI).