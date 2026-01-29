VÍDEO: cachorra resgatada de maus-tratos recebe atendimento veterinário e é diagnosticada com câncer em Vilhena

A cachorra resgatada após ser flagrada em vídeo sendo arrastada por uma corda por um motociclista em via pública de Vilhena segue sob atendimento veterinário especializado.

Nesta quinta-feira (29), o Extra de Rondônia recebeu a informação de que o animal está sendo acompanhado pela Clínica “Universo Pet”, onde passou por avaliação clínica detalhada.

De acordo com as informações divulgadas, a cadela foi diagnosticada com Tumor Venéreo Transmissível (TVT), uma doença classificada como um tipo de câncer que afeta cães. Após o diagnóstico, a equipe veterinária iniciou o tratamento adequado, e o animal permanece sob cuidados médicos.

O resgate da cachorra ocorreu após a ampla circulação de um vídeo nas redes sociais, divulgado no instagram do Extra de Rondônia, que levou à atuação da Polícia Militar Ambiental, responsável pela retirada do animal da situação de maus-tratos, com apoio da Polícia Civil, através da condução do suspeito à Delegacia local, onde o caso foi registrado.

O episódio segue sendo acompanhado pelas autoridades competentes (leia mais AQUI e AQUI).