CEREJEIRAS: Câmara muda postura e aposta na participação popular e interação em redes sociais após presidente cortar transmissões e criticar grupo de WhatsApp

Após um ano conturbado em 2025, a Câmara de Vereadores de Cerejeiras inicia 2026 com promessas de mudanças, pelo menos na teoria.

Por meio de sua página oficial no Facebook, o Poder Legislativo dá início ao ano com uma série de publicações positivas, tentando reverter o quadro negativo deixado no ano anterior.

Embora a página institucional pareça mais um blog dedicado a registrar aniversários e homenagear os parlamentares — o que, aliás, não é permitido por lei, devido ao princípio da Impessoalidade —, o que se observa é uma tentativa de valorizar a participação popular e estimular a interação entre vereadores e a sociedade nas redes sociais.

Em janeiro de 2026, a página oficial destacou que “a participação da população fortalece a democracia, aproxima o cidadão do Poder Legislativo e contribui para decisões mais justas e alinhadas com a realidade do município”. Também afirmou que “quando a comunidade acompanha, participa e se manifesta, o trabalho dos vereadores se torna mais eficiente e representativo”.

No entanto, vale lembrar que, ao final de 2025, por determinação do presidente Selso Lopes (União), a Casa de Leis suspendeu as transmissões online das sessões legislativas, dificultando o acompanhamento da população e prejudicando o acesso às opiniões dos parlamentares nos diversos temas debatidos em plenário (Leia mais AQUI).. Essa decisão viola o princípio da transparência na administração pública, que garante a divulgação e o acesso às ações do Poder Legislativo.

Também, em janeiro, a página institucional informou que valoriza a interação dos parlamentares através das redes sociais, “como uma forma direta de aproximar o cidadão do trabalho legislativo”.

Entretanto, na prática, na tribuna da Casa, Selso Lopes reagiu às críticas de internautas na tribuna, chamando um grupo de WhatsApp de “escarnecedores”.

