Equipe de Vilhena denuncia falta de pagamento de premiação em torneio promovido em Chupinguaia e caso vai parar na polícia

Nesta quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, Viviane Almeida de Andrade, responsável pela equipe Reação de Vilhena, entrou em contato com a reportagem do Extra de Rondônia para denunciar um desportista do município de Chupinguaia, organizador de um Campeonato de Futsal 24 Horas realizado em janeiro deste ano.

Segundo Viviane, o organizador é servidor público municipal na área esportiva. A competição contemplou as categorias Sub-15 masculino, Sub-17 masculino e feminino, além das categorias adulto masculino e feminino, todas na modalidade futsal.

Para participar do evento, foi estipulada taxa de inscrição no valor de R$ 250 por equipe. O campeonato contou com a participação de times de diversos municípios de Rondônia, além de atletas oriundos de outros estados.

Conforme divulgado previamente pela organização, a premiação seria paga integralmente ao término da competição, seja em espécie ou por transferência bancária. Os valores anunciados eram de R$ 2 mil para o campeão e R$ 500 para o vice-campeão nas categorias de base; e de R$ 6 mil para o campeão e R$ 2,5 mil para o vice-campeão nas categorias adultas masculina e feminina.

Entretanto, de acordo com a responsável pelo Reação de Vilhena, até o momento as equipes vencedoras não receberam os valores prometidos. Há ainda relatos de que árbitros e outros profissionais que atuaram no evento também não teriam sido pagos.

Desde o encerramento do campeonato, representantes das equipes participantes vêm buscando esclarecimentos junto à organização. No entanto, segundo a denunciante, não foram apresentadas informações objetivas sobre a regularização dos pagamentos, permanecendo pendentes as obrigações assumidas.

Viviane informou ainda que o caso foi denunciado na Delegacia de Polícia Civil, através de Boletim de Ocorrência (BO) registrado em 10 de fevereiro como estelionato.

A reportagem do Extra de Rondônia tentou contato com o organizador do evento por telefone e mensagem de texto, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. Contudo, o site deixa espaço disponível para eventuais esclarecimentos.