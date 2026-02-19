Moradores denunciam acúmulo de entulho e mato em calçada no bairro Bela Vista em Vilhena

Moradores do cruzamento da Avenida Pedro Diniz da Costa com a Avenida Brasil, no bairro Bela Vista, em Vilhena, procuraram a reportagem do Extra de Rondônia nesta quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, para denunciar o acúmulo de entulhos e mato alto sobre a calçada.

Fotos e vídeos enviados à redação mostram galhos de árvores, restos de vegetação e lixo espalhados, dificultando a passagem de pedestres, que acabam sendo obrigados a caminhar pela via pública, dividindo espaço com veículos e aumentando o risco de atropelamentos.

Segundo relatos, o mato alto e a sujeira também têm favorecido a proliferação de pernilongos e o aparecimento de bichos peçonhentos. Moradores afirmam que até mesmo uma cobra já foi encontrada nas proximidades.

Além do risco de acidentes, o acúmulo de lixo e vegetação pode contribuir para a propagação de doenças, já que ambientes com água parada e resíduos orgânicos favorecem a reprodução de mosquitos transmissores de enfermidades.

A presença de entulhos também pode servir de abrigo para escorpiões, aranhas e roedores, representando ameaça à saúde pública.

Conforme prevê a legislação municipal e normas de acessibilidade, é dever do poder público garantir a manutenção e conservação dos espaços urbanos, assegurando calçadas livres e seguras para a circulação de pedestres.

Os moradores solicitam que uma equipe seja enviada ao local para realizar a limpeza e retirada dos entulhos, a fim de restabelecer a segurança e evitar novos transtornos à comunidade.

>>>Vídeo abaixo: