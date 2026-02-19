Polícia Ambiental apreende arma artesanal durante averiguação em área rural de Chupinguaia

Na tarde de quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, uma guarnição da Polícia Militar Ambiental realizou a apreensão de uma arma de fogo artesanal durante averiguação em uma propriedade rural no município de Chupinguaia.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a equipe da Polícia Militar Ambiental estava em serviço quando recebeu denúncia anônima informando sobre possível manutenção irregular de aves em cativeiro em um sítio da região.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais realizaram vistoria no perímetro externo da propriedade, onde foram encontradas gaiolas contendo pássaros.

Durante a averiguação, os militares visualizaram, em local aberto e de fácil acesso, uma arma de fabricação artesanal, aparentemente calibre .36, acompanhada de seis cartuchos, sendo dois intactos e os demais deflagrados ou em condição a ser apurada por perícia.

O armamento estava exposto na parte externa da residência, sem qualquer acondicionamento adequado. O responsável pelo imóvel apresentou-se como proprietário da arma e informou que a teria adquirido para proteção da propriedade rural. No entanto, não foi apresentada documentação que comprovasse registro ou autorização legal para posse.

A arma e as munições foram apreendidas e preservadas para encaminhamento à perícia técnica.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil em Vilhena, onde serão adotadas as medidas cabíveis.