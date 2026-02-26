Ao justificar diárias, vereador enumera recursos conquistados que superam R$ 5 milhões para Vilhena

O vereador Samir Ali (MDB) destacou as conquistas e recursos destinados a Vilhena ao justificar as diárias recebidas durante o ano de 2025 na Câmara Municipal.

A matéria, publicada nesta quarta-feira, 25, pelo site Extra de Rondônia, revela os valores recebidos pelos 13 parlamentares no ano passado. Samir recebeu R$ 16.200,00, um dos menores valores entre seus colegas vereadores (leia mais AQUI).

Segundo o parlamentar, foram conquistados mais de R$ 5 milhões em benefícios para o município. “Transparência e responsabilidade sempre foram compromissos do meu mandato”, afirmou Samir, por meio de suas redes sociais.

Ele detalhou algumas dessas conquistas, ressaltando que os recursos foram obtidos com o apoio de deputados estaduais, federais e senador. Entre as ações destacadas estão R$ 400 mil em recursos garantidos para parcerias com associações, como a APAE; R$ 100 mil do programa “Criança Feliz”; e R$ 500 mil, em fase de licitação, para a instalação de parquinhos infantis que beneficiarão várias praças de Vilhena, incluindo a Praça do Cidade Nova, Praça do Barcelona e outras.

Samir também reforçou o apoio ao homem do campo, citando a entrega de 27 implementos agrícolas — considerados por ele a maior entrega já realizada por um vereador na história de Vilhena — que incluem plantadeiras, caçambas, grades niveladoras e outros equipamentos. Desse total, 16 unidades já foram entregues às associações, enquanto outras 11 estão em fase de licitação, com recursos já empenhados.

Além disso, destacou avanços como R$ 1 milhão destinados ao fortalecimento das associações e R$ 2 milhões para custeio da atenção básica em saúde, cujo pagamento está previsto até maio.

Samir finalizou reafirmando seu compromisso com a transparência, diálogo e respeito à população, garantindo que seu mandato e gabinete permanecem abertos ao atendimento e às demandas da comunidade.