CEREJEIRAS: homem baleado em quintal de casa morre durante transferência para hospital em Vilhena

Fabiano de Souza, de 30 anos, baleado na noite de quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, no quintal de sua residência, localizada na Rua Aracaju, bairro Jardim São Paulo, em Cerejeiras, não resistiu aos ferimentos e morreu durante a transferência para o Hospital Regional de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, que era portadora de deficiência mental, faleceu ainda na ambulância, ao chegar nas proximidades do município de Colorado do Oeste.

Seguindo o procedimento padrão, a equipe de socorro encaminhou o corpo ao Hospital Municipal Pedro Granjeiro, em Colorado do Oeste.

Posteriormente, a funerária CenterPax realizou a remoção e, na manhã desta sexta-feira, 27 de fevereiro, o corpo passará por exame de necropsia.

Após os trâmites legais, será levado de volta para Cerejeiras, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.

Segundo relato do irmão da vítima, há a hipótese de que o crime tenha sido cometido por engano. Ele afirmou que possui passagem pelo sistema prisional e acredita que os autores possam tê-lo confundido com Fabiano.

Ainda de acordo com as informações, os suspeitos chegaram à residência e, quando Fabiano saiu para verificar a situação, foi atingido por dois disparos, sendo um no braço e outro no tórax.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.