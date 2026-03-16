VÍDEO: veja detalhes do acidente na BR-435 que tirou a vida de produtor rural de 20 anos em Colorado

A BR-435 foi palco de uma violenta colisão na noite deste domingo, 15 de março de 2026, nas proximidades de Colorado do Oeste.

O acidente, que envolveu um Toyota Corolla e uma picape Fiat Strada, resultou na morte do jovem produtor rural Rafael Souza Martins, de 20 anos, e deixou outras quatro pessoas feridas.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Rafael retornava para sua propriedade rural, localizada nas proximidades do local do acidente, quando houve a colisão.

Com o impacto, o jovem ficou preso às ferragens e, apesar da rápida mobilização das equipes de resgate, teve o óbito confirmado ainda no local pela equipe médica.

O Corpo de Bombeiros Militar de Colorado do Oeste empenhou três viaturas (UR 108, ABT 032 e ABS 050) para o atendimento. No Toyota Corolla, estavam quatro ocupantes: Maria Aparecida de Oliveira, Mariana Pinto Pereira, Naielly Oliveira Liberato e Josuel Alves Martins.

Todas as vítimas apresentavam escoriações, lacerações e múltiplas fraturas. O resgate de Josuel foi particularmente complexo, exigindo que os bombeiros utilizassem técnicas de desencarceramento, incluindo o rebatimento do teto do veículo e a expansão do painel para a retirada segura.

Após os primeiros socorros no local, realizados com apoio de médicos e enfermeiros do hospital local, as vítimas foram levadas ao Hospital Municipal Dr. Pedro Grangeiro Xavier. Devido à gravidade das lesões, duas delas foram transferidas durante a madrugada para o Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu o controle do tráfego para os trabalhos da perícia técnica. O corpo de Rafael Souza Martins foi removido pela funerária de plantão e encaminhado para Vilhena, onde passa por necropsia nesta segunda-feira, 16.

O corpo será transladado de volta para Colorado do Oeste para o velório e sepultamento, em horários que ainda serão definidos pelos familiares.

Este foi o quarto acidente atendido pelo Corpo de Bombeiros de Colorado do Oeste apenas no último domingo, evidenciando um final de semana atípico e violento nas estradas da região.

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