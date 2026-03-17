VÍDEO: PM recupera motoneta roubada e identifica suspeitos de assalto em Vilhena

Na tarde desta terça-feira (17) uma ação da Polícia Militar resultou na recuperação de uma motoneta Honda Biz de cor vermelha, que havia sido roubada no último domingo (15).

A operação concentrou-se em bairros periféricos de Vilhena, após a guarnição intensificar o patrulhamento tático em busca do veículo.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os militares localizaram um menor de idade nas proximidades do Residencial Florença.

Durante a abordagem, o jovem confessou que a motoneta estava sob sua responsabilidade e indicou o local exato onde o veículo havia sido escondido: um terreno baldio na Rua RF 09. Junto com a moto, foi encontrado um capacete de segurança.

Dando continuidade às investigações, a polícia deslocou-se até uma residência no bairro Belém. No local, informações colhidas apontaram que o roubo teria sido praticado por dois indivíduos conhecidos no meio policial, um deles inclusive estaria portando uma arma do tipo pistola no momento da fuga. Materiais audiovisuais que reforçam a autoria do crime foram analisados pela equipe.

Durante as buscas, um dos suspeitos apontados como autor do assalto foi localizado às margens da Avenida Carmelita dos Anjos, no bairro Alto Alegre. Ele estava acompanhado de outro homem, ambos fazendo uso de tornozeleira eletrônica.

Devido à impossibilidade momentânea de contato com a Colônia Penal para verificar as rotas permitidas de um dos abordados, apenas o suspeito diretamente ligado ao roubo da motoneta foi qualificado na ocorrência.

O veículo recuperado foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para os procedimentos de praxe e posterior restituição ao proprietário legal. As diligências continuam para localizar a arma utilizada no crime e prender os demais envolvidos em Vilhena.

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