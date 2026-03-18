Homem que prometeu “finalizar serviço” contra vítima de esfaqueamento é preso em frente a hospital em Chupinguaia

Um homem identificado pelas iniciais D. P. M. J., foi preso pela Polícia Militar na manhã de terça-feira (17), em Chupinguaia.

O indivíduo é o autor de uma tentativa de homicídio ocorrida na madrugada anterior, onde a vítima, P. R. V. S., foi atingida por cerca de doze perfurações de faca em regiões vitais como pescoço e cabeça (leia mais AQUI).

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o agressor foi localizado em frente ao hospital municipal, onde a vítima permanecia internada sob cuidados médicos.

Relatos indicavam que o suspeito circulava pela área portando uma faca, vangloriando-se do crime e afirmando que retornaria para “finalizar o serviço” assim que o desafeto recebesse alta.

Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou esconder uma faca de cabo de madeira em um ponto de mototáxi próximo à praça, mas foi contido pelos militares.

Durante a abordagem, ele confessou espontaneamente a autoria do crime, alegando que o ataque foi motivado por desentendimentos durante a ingestão de bebidas alcoólicas.

O suspeito afirmou ainda integrar uma organização criminosa e que pretendia utilizar a arma branca contra qualquer desafeto que encontrasse.

Além das ameaças de morte, o indivíduo causava temor na população ao exibir vídeos de supostas práticas criminosas em seu aparelho celular.

Diante dos fatos, suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena para as providências legais cabíveis.