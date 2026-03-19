Ao entrevista EXTRA, Hildon Chaves confirma Cirone Deiró como pré-candidato a vice e anuncia agenda no Cone Sul

Em contato telefônico exclusivo com a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira (19), o pré-candidato ao Governo do Estado de Rondônia, Hildon Chaves, confirmou movimentações decisivas para o tabuleiro eleitoral de 2026.

Nesta quarta-feira, 18, o ex-prefeito de Porto Velho oficializou sua migração para o partido União Brasil (leia mais AQUI).

Durante a entrevista, Chaves detalhou que a estratégia de campanha será sustentada por uma forte aliança partidária. A federação, composta por União Brasil, Progressistas (PP) e Republicanos, caminhará de forma unificada no pleito estadual.

Uma das principais revelações feitas com exclusividade ao site foi a definição do nome para compor a chapa majoritária. Hildon Chaves confirmou que o deputado estadual Ciro Deiró será, de fato, o seu pré-candidato a vice-governador. A dupla aposta na convergência entre a experiência executiva da capital e a articulação legislativa estadual.

O pré-candidato também aproveitou o contato com o Extra de Rondônia para anunciar sua agenda no Cone Sul. Na próxima semana, Hildon Chaves estará em Vilhena para participar do ato oficial de filiação do partido Progressistas (PP). O evento é visto como um passo fundamental para consolidar a base de apoio da federação na região.

As declarações dadas nesta manhã ao Extra de Rondônia aceleram as articulações políticas e definem os rumos de um dos blocos mais expressivos na disputa pelo Governo de Rondônia.