Abertas inscrições para Baile da Rainha com R$ 22 mil em prêmios na Expocol

A Exposição Agropecuária em Colorado do Oeste ( Expocol) de 2026 abriu as inscrições para o tradicional Baile da Rainha, evento que integra a programação oficial da feira agropecuária.

O concurso será realizado no dia 6 de junho, no Parque de Exposições, poucos dias antes da abertura oficial da feira.

Ao Extra de Rondônia, a organização informou que, ao todo, serão distribuídos R$ 22 mil em prêmios entre as vencedoras. A disputa contará com a participação de 10 candidatas, que concorrerão ao título de Rainha da Expocol 2026.

As inscrições seguem abertas até o dia 21 de março, e as interessadas podem se inscrever para participar da seleção.

A apresentação oficial das candidatas está marcada para o dia 4 de abril, no Parque de Exposições, com entrada gratuita para o público. Na ocasião, haverá show do cantor Leandro Motta, responsável pela atração musical da noite.

A organização informou que novos detalhes sobre a programação da Expocol 2026 devem ser divulgados nas próximas semanas.

EDIÇÃO 2025

Em 2025, Vanessa Lopes foi eleita Rainha da Exposição, Kelly Ventira como princesa, Juliana Rosa como Garota peão Letícia Guedes como madrinha (leia mais AQUI).