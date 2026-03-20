Presidente nacional do grupo Chavantes denuncia ataques e aponta manobra de vereador para se promover politicamente em Vilhena

Durante entrevista por telefone à Rádio Planalto de Vilhena, nesta desta quinta-feira, 19, Letícia Turin, presidente nacional do Grupo Chavantes, por telefone desde São Paulo, rebateu declarações do vereador Celso Machado (PL), a respeito de suposta crise na saúde pública municipal (leia mais AQUI).

Ela chamou de ataques do parlamentar e de tentativa de se promover politicamente, usando informações distorcidas para manipular a opinião pública.

De acordo com Turim, os salários dos médicos e outros profissionais estão em dia, com os pagamentos sendo feitos até o dia 20 do mês subsequente.

Ela afirmou que o contrato da Chavantes estipula um valor fixo por mês, mas que os atendimentos ultrapassam essa meta estabelecida. Tudo isso está devidamente contabilizada em prestações de contas mensal a uma equipe da prefeitura. “Sempre fazemos a mais e nunca menos”, frisou.

Sobre as declarações do vereador, Turin foi direta. “As informações são inverídicas e que não condizem nada com a realidade. Nós estamos em contato direto com o Município para buscar a melhor solução. A população não tem o que se preocupar”, tranquiliza.

Para ela, o posicionamento de Celso Machado é uma tentativa de se promover politicamente, usando informações totalmente distorcidas. “Temos um índice muito alto de satisfação popular com a saúde municipal. A população pode ficar tranquila já que estamos superando as metas”, finalizou.