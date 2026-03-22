RADARES: novo relatório “assusta”, mas secretário acredita em redução de infrações após notificação de condutores em Vilhena

O secretário municipal de Trânsito de Vilhena, Rogério Dias, comentou sobre o monitoramento do sistema de trânsito urbano após a instalação de radares em diversos pontos da cidade.

De acordo com o secretário, os primeiros dados apontam um alto número de registros de ocorrências, cenário semelhante ao observado durante o período de testes realizado em fevereiro.

As autuações passaram a ser aplicadas oficialmente a partir do dia 1º de março. Nos dois primeiros dias de fiscalização, 1,8 mil infrações foram registradas (leia mais AQUI).

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Rogério informou que as informações preliminares do novo relatório, que deve ser fechado no final de semana para análise mais detalhada dos dados, provoca preocupação.

No entanto, acredita que, com base na análise e na experiência da empresa responsável pela instalação dos equipamentos, a tendência é que os números comecem a reduzir à medida que os condutores forem sendo notificados pelas infrações registradas.

Rogério afirmou, ainda, que a instalação dos radares faz parte das ações de monitoramento e controle do trânsito urbano no município, com objetivo de acompanhar o comportamento dos motoristas e contribuir para a organização do tráfego nas vias da cidade.