Motociclista que bateu em traseira de carreta morre no HR de Vilhena; corpo será transladado para o Paraná

Na manhã desta terça-feira (24), o Hospital Regional de Vilhena confirmou o falecimento de Igor Diego Fossatti, de 37 anos, que não resistiu aos ferimentos após oito dias de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (leia mais AQUI).

O acidente que tirou a vida do condutor ocorreu na noite do último dia 16 de março, nas proximidades do terminal rodoviário da cidade.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima trafegava pela Avenida Celso Mazutti quando colidiu violentamente contra a traseira de uma carreta que estava estacionada no lado esquerdo da via.

As causas que levaram à colisão ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Logo após o impacto, o motociclista, que sofreu politraumatismo, foi resgatado em estado gravíssimo por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro.

Apesar dos esforços médicos durante o período em que esteve hospitalizado, o quadro clínico se agravou, resultando em óbito manhã de hoje.

O corpo da vítima está sob os cuidados da Funerária Canaã e será transladado para a cidade de Pato Branco, no Paraná, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”